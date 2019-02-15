В Таджикистане сократились налоговые поступления от мобильных компаний

Душанбе, , 09:46 — REGNUM Мобильные компании Таджикистана заплатили в 2018 году в виде налогов 902 млн сомони ($95,8 млн), что на 12% меньше, чем в 2017 году, заявил глава налогового комитета республики Нусратулло Давлатзода, сообщает 15 февраля агентство «ТаджикТА».

По его словам, сокращение налоговых поступлений связано с внедрением новых технологий, за счет которых абоненты могут получить услуги по сравнительно низким тарифам.

Давлатзода добавил, что налоговое ведомство готовит нормативно-правовые акты, направленные на предотвращение сокращения источников налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году налоговый комитет Таджикистана предложил правительству республики ввести налог на деятельность субъектов, задействованных в электронной торговле.

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