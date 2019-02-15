Тульский проект «Композитная долина» представлен на РИФ в Сочи

Тула, , 09:22 — REGNUM Проект «Композитная долина» представил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы регионального правительства. Глава региона выступил с докладом на панельной сессии «Инновационные научно-технологические центры. Какими они будут?», модератором которой выступила заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что у Тульской области самая проработанная заявка на новый научный центр по композитным материалам.

Алексей Дюмин в своем докладе напомнил, что в июле 2017 года был подписан важный закон — «О научно-технологических центрах» (в первой редакции — «долинах»), который сразу привлек внимание правительства Тульской области: в регионе нашли применение возможностям, которые он дает. В особую экономическую зону «Узловая» пришел новый резидент — созданная совместно с МГУ компания «Унихимтек», которая занимается малотоннажной химией, мелкосерийно выпускает важные огнеупорные и огнестойкие материалы, в частности, для нужд «Транснефти», РЖД, «ОАК». В числе проблем, с которыми столкнулись в регионе при подготовке проекта, губернатор назвал, прежде всего, кадровую — специалистов по направлению создания и развития новых материалов практически нигде не готовят. Другой проблемой стал тот факт, что стратегия развития новых материалов в стране запаздывает, дорожная карта давно не обновлялась и требует новых подходов. И наконец, потребители композитов, как государственные, так и частные компании, продолжают закупать материалы у иностранных производителей.

Проект «Композитная долина», отметил губернатор, предполагает концентрацию всех необходимых ресурсов страны на обеспечении прорыва в новых материалах на базе существующих тульских площадок и с созданием новых, современных центров. В одном кампусе предполагается создать Центр инновационных разработок и экспериментальной химии, Научно-технологический полигон, Центр техногенной и экологической безопасности стран БРИКС, Инжиниринговый центр и опытно-промышленные линии с самым современным оборудованием. Часть ОЭЗ «Узловая» будет отдана под создание производств, разработанных в «Композитной долине». Три таких проекта уже находятся в стадии реализации.

«В дальнейшем долина может расширить свою географию за счет присоединения к проекту заинтересованных регионов, при этом не нарушая уже сформировавшийся научно-производственный каркас страны», — резюмировал свое выступление Алексей Дюмин.

Президент, председатель правления ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь отметил, что в условиях санкций изготовление композитов в композитной долине Тульской области открывает перспективы для создания самых современных самолетов.