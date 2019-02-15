Пятница, 15 Февраля 2019 года
09:23:16 МСК

В Таджикистане предложили ввести налог на электронную торговлю

Экономика

В налоговом комитете сослались на опыт других стран

В Таджикистане предложили ввести налог на электронную торговлю
Электронный магазин

Душанбе, 15 февраля 2019, 09:17 — REGNUM  Налоговый комитет Таджикистана предложил правительству регистрировать в налоговых органах субъекты, занимающиеся электронной торговлей, заявил глава комитета Нусратулло Давлатзода, сообщает 15 февраля агентство «ТаджикТА».

По его словам, субъекты электронной торговли получают прибыль, поэтому должны платить налоги. Давлатзода добавил, что речь идет о продаже товаров через интернет-магазины. Глава налогового комитета сослался на опыт других стран, которые ввели поправки для налогообложения электронной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе председатель ассоциации операторов мобильной связи Таджикистана Гафур Иркаев заявил, что налоговый комитет республики планирует взимать налоги с операторов мобильной связи за совершение звонков через мессенджеры.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистане планируют взимать налоги за звонки в WhatsApp

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Таджикистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить