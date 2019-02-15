«То, что украдено, — это не долг» — глава Дагестана о долгах за газ

Сочи, Краснодарский край, , 09:26 — REGNUM Республика Дагестан не будет выплачивать часть долгов за газ, так как деньги были разворованы. Эти средства проходят по десятку уголовных дел, которые были возбуждены в регионе. Об этом 14 февраля заявил глава Дагестана Владимир Васильев в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Руководитель региона отметил, что Дагестан не планирует выплачивать деньги, так как в бюджете существует разбаланс по газу. Причем он составил за год около 4 млрд рублей.

«Сейчас у нас возбуждено 11 уголовных дел, по которым проходит ряд лиц. Вот там есть часть денег, которые были похищены. То, что украдено, — это не долг. За это будут отвечать те, кто украл», — цитирует Васильева «ФедералПресс».

При этом политик уверен, что в регионе удастся навести порядок в сфере газообеспечения.

Напомним, в конце января прокурор Дагестана Денис Попов подводя итоги 2018 года заявил, что за этот период обыски проводились на 960 объектах газоснабжения республики. По фактам массовых хищений газа и денежных средств потребителей было возбуждено, по словам прокурора, восемь уголовных дел, в том числе в отношении руководителей газоснабжающей организации и её территориальных участков. Также в 2018 году в регионе было выявлено свыше 1,6 тыс. бесхозных объектов ТЭК.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября президент России Владимир Путин поручил незамедлительно навести порядок в топливно-энергетическом комплексе Дагестана. В первую очередь лидер государства потребовал выявить и пресечь факты хищений газа, нефти и нефтепродуктов и несанкционированного подключения к распределительным сетям. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Дмитрий Медведев и генеральный прокурор страны Юрий Чайка.

Председатель правительства РФ также назначен ответственным за инвентаризацию газораспределительных и электрических сетей в Дагестане. В том числе требуется выявить бесхозные энергообъекты и принять меры по оформлению прав собственности на эти объекты.

О необходимости привести в соответствие с экономически обоснованными значениями цен на электроэнергию и природный газ, а также тарифов на отопление, гласит третий пункт из данного перечня поручений. Ответственным назначен руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Доклады по всем трём пунктам должны быть представлены до 1 марта 2019 года

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