Минкавказ: турпоток на горнолыжные курорты Кавказа составит 1,6 млн человек

Краснодар, , 09:09 — REGNUM Горнолыжные курорты «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» к 2025 году будут посещать до 1 млн 600 тыс. человек в год. Такие планы ставит на ближайшие шесть лет Министерство по делам Северного Кавказа. О перспективах развития туризма на Северном Кавказе рассказал 14 февраля в ходе панельной сессии «Экономика гостеприимства: сегодня и завтра» на инвестиционном форуме «Сочи-2019» глава ведомства Сергей Чеботарев.

«Туристическая отрасль является стратегической для Северного Кавказа, и мы много делаем для ее развития. Для развития туризма у нас есть благоприятные возможности — прекрасный климат, огромное количество достопримечательностей и, самый главный наш ресурс, потенциал — гостеприимные люди, которые живут на Кавказе, традиции, кавказское гостеприимство», — цитирует министра пресс-служба АО «Корпорация развития Северного Кавказа».

Первоочередными задачами для достижения целевых показателей в сфере туризма Чеботарев назвал создание современной туристской инфраструктуры, обеспечение безопасности туристов, проведение работ по подготовке кадров, а также формированию и продвижению туристического продукта.

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Напомним, на Северном Кавказе с 2010 года реализуется масштабный проект по созданию туристического кластера. В него входят несколько курортов в разных субъектах округа. Первыми из них начали работать курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии, Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне.

Минкавказа составило модель эталонного горнолыжного курорта, который позволит ему привлекать частных инвесторов. Согласно проекту такой эталонный курорт выйдет на уровень самоокупаемости при туристическом потоке свыше 350 тыс. туристов в год.

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Правительство РФ: Курорты «Архыз» и «Эльбрус» станут эталонными к 2025 году