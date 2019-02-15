Крупный мясокомбинат построят на западе Москвы

Москва, 15 февраля 2019, 08:55 — REGNUM В Москве построят крупный современный комплекс по производству продуктов питания из мяса, сообщается на портале. Строительство мясокомбината начнется в 2019 году, а завершится в 2022-м, сообщили в Стройкомплексе.
Под строительство мясокомбината на западе столицы выделена около 3,2 га земли. Площадь комплекса составит 28 тыс. кв. метров.
Предприятие будет выпускать мясных полуфабрикатов. Объем инвестиций в проект составит 1,2 млрд руб. На мясокомбинате будет создано 450 рабочих мест.
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Как сообщало ИА REGNUM, на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) планируется построить несколько крупных заводов.
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