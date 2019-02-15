Рост окладов у медиков роста зарплат не предполагает: минздрав Приамурья

Благовещенск, , 08:57 — REGNUM Медики городской больницы Благовещенска возмущены сокращением своих заработков, которое всерьёз ударило по их и без того тощим карманам. По словам врачей и медсестер, о грядущем сокращении зарплат их никто не предупреждал. Чиновники от здравоохранения Амурской области признают, что им известно об Указе президента России от 7 мая 2012 года, согласно которому зарплата медиков к 2018 году должна была быть повышена до 200% от средней зарплаты по региону. Однако они утверждают, что рост должностных окладов, оказывается, вовсе не предполагает роста самой заработной платы. Но заработок медиков после исполнения областным минздравом майского указа упал в два раза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О небывалом снижении заработной платы в горбольнице столицы Амурской области говорят сегодня не только санитарки и медсёстры, но и врачи.

«В прошлом году зарплата до 60 тыс. доходила. А сейчас чуть больше 30 тыс. вышло. То есть — практически в два раза снизилась. Оклад был 8 300, стал 11 600. Но нас лишили доплаты за интенсивность, за счёт которой хорошо выходило. Это за то, что мы сверх нормы работаем. У нас очень высокая нагрузка. И она не стала меньше с Нового года. Но по бумагам — как будто стала. Однако объём работы врача остался прежним», — привело слова врача одного из отделений горбольницы ИА «Амур. Инфо».

Та же беда и у санитарок: был оклад 4 700, стал с января 2019 года — 6600. Но интенсивность при этом срезали начисто — а труд у санитарок тяжёлый, есть и лежачие больные, и разные. В результате, если раньше человек получал «на руки» 38 000−39 000 рублей, то за январь санитарка горбольницы получила 18 тыс. рублей.

«Вот такая теперь у нас зарплата — почти наполовину урезали!» — жалуются санитарки.

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Амурские журналисты запросили комментарий минздрава области. Они попросили разъяснить: с чем связано двукратное снижение зарплат медиков, с учетом указа главы государства о повышении. При этом, напомним, Владимир Путин особо подчеркнул, что повышение зарплат должно быть не номинальным, а реальным. Действительно ли, как говорят медики, ссылаясь на чиновников, указ главы государства действовал до конца 2018 года, а теперь его действие прекращено? Почему срезаны выплаты по интенсивности? И ещё один важный вопрос адресовали амурские журналисты чиновникам областного минздрава:

«Почему в расчётках медиков строка «северная надбавка» была заменена на строку «надбавка за работу в южных районах», со значительным снижением выплаты».

Последнее вообще не укладывается ни в какие рамки — северный район по определению не может стать южным, если, конечно, чиновникам областного минздрава не удалось повернуть Землю вспять.

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Из областного минздрава ответили:

«Зарплата работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного указом 597, плановых или фактически сложившихся значений по области, в учреждении, подразделении».

Мы не знаем, как поймут эту чиновничью писанину санитарочки Благовещенской горбольницы. Мы поняли это так, что какую зарплату чиновники в данной конкретной области, больнице, отделении больницы захотят начислить, такую и начислят? А как ещё понимать?

Чиновники минздрава рассказали о том, что финансирование горбольницы осуществляется из средств ОМС. В январе 2019 году поступило 74 млн рублей. Из них 66,3 млн рублей ушло в фонд оплаты труда.

При этом чиновники сообщили, что предупреждали медиков о том, что оклады вырастут, а выплаты стимулирующего и компенсационного характера станут меньше. И при этом же в областном минздраве признали, что снижение начисленной заработной платы недопустимо.

Однако, все те же чиновники всё того же самого минздрава Приамурья сообщили:

«Повышение должностных окладов не предполагает увеличения размера самой заработной платы и не повлияет на фактически достигнутый уровень заработной платы при условии выполнения работником критериев эффективности деятельности за отчётный период в полном объёме».

Интересно, научатся наши чиновники когда-нибудь писать свои «формуляры» на нормальном, человеческом, русском языке? Наверное, никогда. И поэтому никогда санитарочке из Благовещенской горбольницы, таскающей тяжелых лежачих больных и валящейся с ног к концу смены, хирургу, оперирующему в две смены, не понять, как чиновники из областного минздрава начисляют им зарплату. А когда работник не понимает, как ему начисляют зарплату, «объегоривать» этого работника, а заодно, чего уж там мелочиться, и президента страны, можно с лёгкостью необычайной.

В конце 2018 года по поводу повышения зарплат медикам высказался и губернатор Амурской области Василий Орлов. В долгой и пространной речи он сообщил, что, если коротко, зарплату область должна повышать на 15% в год, а из федерального бюджета на эти цели идет только 5% в год. Он сообщил, что ведет переговоры с ФОМС по этому вопросу и надеется, что его услышат.

Но медики из Благовещенской горбольницы уже не хотят никакого повышения — они просят вернуть хотя бы прежнюю зарплату, которая теперь кажется им очень высокой. И, наверное, чиновники, так или иначе, вернут заработок врачей, медсестер и санитарок к «прежним целевым значениям» или, говоря по-русски, на прежний уровень.

И обязательно отчитаются, конечно, о том, что повысили медикам зарплату.

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Как сообщало ИА REGNUM, указом президента заработная плата медикам должна была быть повышена до 200% от средней по региону. Однако во многих регионах исполнение указа главы государства приняло такие уродливые формы, что вместо благодарности люди просят уже оставить всё как есть и ничего не повышать. Так, бюджетники Колымы обратились к губернатору Сергею Носову с просьбой не повышать им зарплату:

«Не повышайте нам зарплату, пожалуйста! После майских указов мы в недоумении — оклады повысили, остальное — стаж, вредность, и т.д. — поснимали. Мы боимся, что после очередного повышения нам нечего будет получать!» — написали бюджетники.

После исполнения майских указов на Колыме начались задержки выплат заработной платы в школах и детских садах.