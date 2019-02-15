АЭС России в 2018 году выработали 204,3 млрд кВтч электроэнергии

Курчатов, Курская область, , 08:48 — REGNUM Объём выработки электроэнергии российскими АЭС в 2018 году достиг 204,3 млрд кВтч — на 1,4 млрд кВтч больше, чем в предыдущем году. Показатель стал новым рекордом в атомной энергетике, сообщила пресс-служба «Росэнергоатома».

Отмечается, что дополнительное увеличение выработки энергии на 2,9 млрд кВтч стало возможным в связи с оптимизацией сроков ремонтов энергоблоков.

«Техническое обслуживание и ремонт — это область постоянного совершенствования. В наступившем году нам потребуются новые подходы и мероприятия для достижения поставленных целей и задач при обеспечении должного уровня безопасности», — сообщил первый заместитель гендиректора по эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков, выступая на совещании главных инженеров атомной энергетики на Курской АЭС.

Ранее в «Росэнергоатоме» сообщали, что доля атомной генерации в общем энергобалансе страны составляет свыше 18,7%.

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