«Аплодируем Минздраву!»: об отзыве лекарства «Эреспал» в России

Барнаул, , 08:44 — REGNUM О том, что эреспал он же фенспирид является препаратом с недоказанной пользой, специалистам было известно всегда и потому в своей практике они им не пользовались, предпочитая лечить кашель более безопасными методами, пояснил алтайский доктор с многолетней практикой Игорь Червяков. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM извещение Россздавнадзора о приостановке продажи в России ряда лекарственных препаратов по причине опасных побочных эффектов, он пояснил:

«Исследования фенспирида начались еще в середине 1970-х годов. Изучалось его воздействие при отитах, бронхитах, пневмонии. Результаты поверхностно проведенных испытаний были успешными и к 1980-м исследователи стали изучать влияние фенспирида на мускулатуру бронхов. Оказалось, он способен противодействовать сужению дыхательных путей. Со временем его спектр применения расширился до большинства заболеваний легких. Фармкомпании получали немалые барыши. География лекарства расширялась, хотя в США этот препарат не использовался. В России эреспал, несмотря на довольно высокую стоимость, назначался повсеместно, в том числе и детям раннего возраста в виде сиропа.

Остается только порадоваться за Минздрав, который вслед за французскими экспертами принял решение изъять препарат из обращения. Решение было принято на основании результатов недавно проведенных исследований, выявивших риск развития жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма при приеме данного лекарства.

За Францией и Россией уже последовал регулятор Молдавии, распорядившийся изъять препарат с 12 февраля. Очень хорошо, если Минздрав не «свернет с пути» и изымет из обращения и другие лекарства с недоказанной пользой. Например те-же арбидол, виферон, ингавирин иим подобные. А если еще и восстановит производство недорогих, но эффективных лекарств, то лучше и желать нечего. Того-же трийодтиронина, например, без которого так страдают эндокринологические пациенты. Так что «верной дорогой идем, товарищи».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что в России планируется приостановить продажи сразу нескольких лекарственных препаратов, созданных на основе фенспирида, в том числе, лекарства от кашля «Эреспал», сообщил в Росздравнадзоре. Недавно стало известно, что его применение может «создать потенциальные условия для появления угрожающих жизни нарушений сердечного ритма».

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