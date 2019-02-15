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Председатель LG Group Ку Кван Мо принял участие в «LG Tech Conference 2019»

Экономика

На технической конференции присутствовало 350 студентов научно-технических направлений

Сеул, 15 февраля 2019, 08:51 — REGNUM  Председатель LG Group Ку Кван Мо принял участие в технической конференции «LG Tech Conference 2019», сообщает The Korean Economic Daily с ссылкой на представителей компании LG Group.

Конференция «LG Tech Conference» проводится с 2012 года и представляет собой мероприятие по привлечению талантливых специалистов. Кроме этого, на конференции также выступают руководители компании LG, рассказывая о компании и технологических инновациях.

В этом году более 350 студентов научно-технических направлений посетили данную конференцию.

Как сообщили представители компании, LG Group планирует привлечь лучших специалистов в области исследований и разработок и создать необходимую среду, которая позволит воплотить мечты и изменить жизни клиентов.

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