Председатель LG Group Ку Кван Мо принял участие в «LG Tech Conference 2019»

Сеул, 15 февраля 2019, 08:51 — REGNUM Председатель LG Group Ку Кван Мо принял участие в технической конференции «LG Tech Conference 2019», сообщает The Korean Economic Daily с ссылкой на представителей компании LG Group.
Конференция «LG Tech Conference» проводится с 2012 года и представляет собой мероприятие по привлечению талантливых специалистов. Кроме этого, на конференции также выступают руководители компании LG, рассказывая о компании и технологических инновациях.
В этом году более 350 студентов научно-технических направлений посетили данную конференцию.
Как сообщили представители компании, LG Group планирует привлечь лучших специалистов в области исследований и разработок и создать необходимую среду, которая позволит воплотить мечты и изменить жизни клиентов.