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«Маркетинговый ход»: об отзыве лекарства «Эреспал»

Экономика

Приостановка продаж в России препарата от кашля французской фармацевтической компании «Сервье» связана на столько с побочным эффектом от его применения, сколько с достаточно продуманным маркетинговым ходом, считает эксперт

«Маркетинговый ход»: об отзыве лекарства «Эреспал»
Иллюстрация: Tiensmed.ru
Лекарства

Барнаул, 15 февраля 2019, 08:29 — REGNUM  Решение отозвать из обращения лекарство от кашля «Эреспал» принято по инициативе производителя — французской фармацевтической компании «Сервье», отметил в разговоре с ИА REGNUM врач высшей категории, кандидат медицинских наук Павел Шумихин. Комментируя возможную приостановку продаж лекарства в России из-за возможного вреда, наносящегося сердцу, он пояснил:

«В качестве причины отзыва «Эреспала» указывается такой побочный эффект, как тахикардия, которая может привести у пациентов с патологией миокарда к аритмии и остановке сердца. Однако в этом можно усмотреть и достаточно продуманный маркетинговый ход.

Популярность этого препарата в последние годы уменьшилась, российские терапевты и пульмонологи в виду недостаточной эффективности и риска сердечных осложнений все чаще при бронхитах стали использовать другие лекарства, что ни могло не отразиться на продажах «Эреспала».

В данном случае мы имеем дело с отказом фармкомпании от производства давно известного, но потерявшего прежнее значение препарата. В то же время компания «Сервье» позиционирует себя как производителя надежных и безопасных лекарственных препаратов, стоящего на страже здоровья людей, что имеет значение для поддержания репутации фармгиганта».

Как уже сообщало ИА REGNUM, лекарство «Эреспал» получило регистрацию во Франции в 1973 году. Но 14 февраля 2019 года Росздравнадзор уведомил о нахождении в препарате вещества фенспирид, которое может негативно повлиять на здоровье сердца и запуске процедуры отзыва серий.

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Медицина
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