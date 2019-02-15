Неядерные проекты НЗХК пройдут через корпоративный бизнес-акселератор

Новосибирск, , 08:01 — REGNUM Перспективные проекты из неядерной сферы деятельности Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК) примут участие в конкурсном отборе и пройдут проверку в бизнес-акселераторе компании «ТВЭЛ», сообщила пресс-служба предприятия.

«Авторы проектов — наши будущие партнёры, которые смогут пройти обучение, получить практические навыки работы с рынком и финансирование макетов и прототипов в размере до 7 миллионов рублей. Естественно, эти проекты будут работать в сотрудничестве с нашими производствами», — сообщил директор бизнес-акселератора АО «ТВЭЛ» Станислав Кречетов на встрече с руководством предприятия и участниками проектных команд.

В свою очередь, коммерческий директор НЗХК Владимир Дудкин сообщил, что из всего перечня проектов выделены несколько наиболее перспективных. Среди них производство литиевой фольги, обогащенной изотопами продукции, металлических порошков для аддитивных технологий, новых видов цеолитных катализаторов.

Отмечается, что формат бизнес-акселератора — один из современных инструментов венчурных корпоративных инвестиций, который всё чаще используют ведущие мировые промышленные компании для финансирования новых разработок. Акселерация — стадия от идеи проекта до его индустриального воплощения, на которой закладывается фундамент для динамичного роста нового бизнеса.

Читайте также: Новосибирский завод химконцентратов представил обновленное производство