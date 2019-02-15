В дешёвом бензине не заинтересованы ни нефтяники, ни правительство: мнение

Краснодар, , 08:09 — REGNUM Регуляторы российского топливного рынка, по всей видимости, «забыли» слова президента России Владимира Путина о причинах повышения цены на бензин, отметила редактор ИА REGNUM, автор проекта «Бензиновый ажиотаж» Светлана Шаповалова, комментируя заявление вице-премьера Дмитрия Козака о неизбежности повышения моторного топлива в стране.

«Вице-премьер Дмитрий Козак в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи заявил, что внутренний рынок нефтепродуктов сейчас затоварен, но в то же время признал, что ни о каком снижении цены бензина речи не идёт, что «рыночные механизмы не предполагают, что цены сойдут с того пьедестала, на который они забрались».

Но, исходя из поведения нефтяников и того, что говорил ранее в ходе пресс-конференции глава государства, складывается впечатление, что дело не в «рыночных механизмах, которые не предполагают возможности снижения цен на бензин в России» (по Козаку), а действительно «результат неточного, мягко говоря, регулирования» в сфере энергетики (цитата Владимира Путина). К тому же понятно, что в дешёвом бензине не заинтересованы ни нефтяники, ни правительство. Первые — потому, что экспорт более выгоден, вторые — потому что в каждом литре бензина налоги составляют уже почти 70%», — отметила Светлана Шаповалова.

Напомним, цены бензина в России поднимались в течение всего 2018 года, но наиболее значительный рост произошёл в июне: на фоне снижения курса рубля и взлетевшей цены мировой нефти основная масса российских нефтепродуктов стала уходить на экспорт, что создало напряжённость на внутреннем рынке.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 7 июня 2018 года сказал, что рост цен на топливо в России «недопустимая» ситуация, и что «это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов». Тогда глава государства пояснял, что решить проблему взлетевших цен призваны снижение топливных акцизов и новые меры по стабилизации рынка. Речь шла об увеличении производства топлива для внутреннего рынка.

Также в конце 2018 года правительство пошло на новые договоренности с нефтяниками, и помимо розничных цен в России было решено зафиксировать и оптовые. «Заморозка» заканчивается 1 марта 2019 года. Вместе с тем до самой радикальной меры, о которой на пресс-конференции заявил Владимир Путин, дело не дошло. Вопрос повышения экспортных пошлин на топливо ни разу более не поднимался.

В кулуарах открывшегося недавно Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер Дмитрий Козак и вовсе заявил, что рыночные механизмы не предполагают возможности снижения цен на бензин в России, сославшись на зависимость от мировых котировок и курсов валют. Более того, снижение цены топлива в некоторых регионах на несколько копеек чиновник назвал временным явлением, признав, что в период начала сельскохозяйственных работ цены на моторное топливо «неизбежно восстановятся».