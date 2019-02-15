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«Камаз» поставит тысячу грузовиков компании «Евроцемент груп»

Экономика

Автомобили будут работать на газомоторном топливе

Сочи, Краснодарский край, 15 февраля 2019, 07:38 — REGNUM  Тысяча автомобилей «Камаз» будет поставлена в адрес компании «Евроцемент груп» по соглашению, подписанному сторонами на Российском инвестиционном форуме в Сочи — 2019. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

«Сегодня мы подписали рамочное соглашение, по которому до 2022 года приобретем тысячу автомобилей КАМАЗ на газомоторном топливе», — сообщил президент «Евроцемент груп» Михаил Скороход после подписания документа. По его словам, реализация соглашения позволит удешевить доставку стройматериалов и снизить воздействие на окружающую среду при осуществлении грузоперевозок.

Созданием инфраструктуры для закупаемых автомобилей специалисты «Евроцемент груп» будут заниматься совместно с представителями компании «Газпром газомоторное топливо», с которой у «Камаза» налажено долгосрочное сотрудничество и есть успешный опыт реализации подобных проектов.

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