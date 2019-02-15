Решение судьбы екатеринбургской «Золушки» отложили на конец февраля

Екатеринбург, , 07:32 — REGNUM Ленинский райсуд Екатеринбурга вернётся к решению судьбы муниципального предприятия «Золушка» 27 февраля. Заседание по делу о ликвидации МУПа прошло 14 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юрист и представитель «Золушки» заявили о том, что не согласны с требованиями Роспотребнадзора о ликвидации предприятия. Они признают, что были нарушения, из-за которых МУП получал предписания, однако подчёркивают, что по мере выявления нарушений их устраняли.

«С требованием мы не согласны, мы считаем, что это исключительная мера. Все нарушения, которые выявлялись, по мере возможности устранялись, поэтому мы это будем доказывать», — заявил юрист Евгений Воробьев, цитирует его Накануне.Ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор требует ликвидировать ЕМУП «Золушка». В ведомстве утверждают, что у некоторых сотрудников предприятия был выявлен норовирус, и это случалось не один раз, также в Роспотребнадзоре считают, что нарушения устранялись не оперативно.

«Нарушения идут со стороны именно юридического лица, из-за которого идёт массовое отравление школьников», — цитирует Накануне.Ru представителя истца.

Отметим, случаи массового отравления школьников отмечались в 2017 и 2018 годах. В большинство из пострадавших школ еду поставляла «Золушка». После выявленных нарушений руководство предприятия заявило, что все они устранены.

Летом на предприятии произошла смена руководства. Также стало известно о том, что его акционируют. Сейчас «Золушка» организует питание в шести школах города. А Роспотребнадзор заявляет об очередной проверке предприятия, которая началась в декабре. Пока ведомство настаивает на его ликвидации. Снова стороны увидятся в суде 27 февраля.