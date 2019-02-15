И с новым губернатором Приморье продолжает тонуть в долгах

Владивосток, , 07:28 — REGNUM Власти Приморского края продолжают брать кредиты на покрытие дефицита бюджета и погашение долгов. В конце 2018 года на портале госзакупок было объявлено сразу 4 электронных аукциона на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов Приморскому краю в форме невозобновляемой кредитной линии в 2019 году на общую сумму 3 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во всех 4 аукционах победу одержал «Сбербанк России», предложивший наименьшую процентную ставку по кредитам.

Таким образом в 2019 году администрации Приморского края открыты кредитные лимиты на 3 млрд рублей.

В общей сложности за пользование деньгами в течение 12 месяцев будет оплачено по процентам 252 млн рублей. При расчёте начальной максимальной цены контрактов департамент финансов использовал процентную ставку по кредитам в размере 8,75%. В ходе аукционов она немного снизилась — до 8,4%.

Приморский край С.М. Дарькин (25.06.2001 — 28.02.2012) В.В. Миклушевский (16.03.2012 — 04.10.2017) А.В. Тарасенко (04.10.2017 — 26.09.2018) — врио О.Н. Кожемяко (26.09.2018 — врио, 16.12.2018 избран губернатором) Бюджетные кредиты 524,8 млн рублей 3,784 млрд рублей 3,784 млрд рублей 3,6 млрд рублей Коммерческие кредиты - - - + 3 млрд рублей Госгарантии 43,6 млн рублей 1,2 млрд рублей 1,6 млрд рублей 1,6 млрд рублей Кредиты муниципалитетов 2,237 млрд рублей 4,818 млрд рублей 4,491 млрд рублей 4,64 млрд рублей

Отметим, что основную часть госдолга Приморье нарастило во времена руководства краем Владимиром Миклушевским. Если на момента, когда пост губернатора покинул Сергей Дарькин общий долг региона составлял 568 млн рублей (524,8 млн — бюджетные кредиты, 43,6 — госгарантии), а муниципалитетов — 2,237 млрд рублей, то к отставке Миклушевского кредиты, хоть и бюджетные, увеличились в 7 раз и на 1 октября 2017 долг Приморья составлял 4,984 млрд рублей (3,784 млрд — бюджетные кредиты, 1,2 млрд — госгарантии). Муниципалитеты к этому времени увеличили свой долг в два раза — до 4,8 млрд рублей.

За время пока исполняющим обязанности губернатора Приморья был Андрей Тарасенко сумма бюджетных кредитов края не изменилась (3,784 млрд рублей), на 400 млн увеличились госгарантии. А вот муниципалитеты региона при Тарасенко свой долг немного сократили — до 4,49 млрд рублей.

Политика нового губернатора Олега Кожемяко и его команды в первые же дни правления (был избран губернатором 16 декабря 2018 года, аукционы на привлечение кредитов объявлены 29 декабря 2018 года) привела к тому, что кредитный портфель Приморья увеличился в 2 раза, да ещё и кредитный ресурс привлечён не из госбюджета, а от коммерческого банка, под коммерческий процент.

Отметим, что до Приморья Олег Кожемяко возглавлял Сахалинскую область, которая единственная на Дальнем Востоке не имеет госдолга.

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Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Хабаровского края с 1 января 2018 по 1 января 2019 года вырос с 41,1 до 49,1 млрд рублей, Приморья — с 4,4 до 5,2 млрд (на 819 млн), Магаданской области — с 13,3 до 14,3 млрд (на 950 млн), Бурятии — с 11,3 до 12 млрд (на 690 млн).