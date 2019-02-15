«Алмаз-Антей» запустит производство оборудования для подводной добычи

Сочи, Краснодарский край, , 07:22 — REGNUM Концерн «Алмаз-Антей» организует серийное производство оборудования для систем подводной добычи углеводородов по соглашению с «Газпромом», сообщила пресс-служба энергетической корпорации.

Долгосрочный договор о сотрудничестве в сфере производства, поставки технического, сервисного и ремонтного обслуживания оборудования подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор концерна ВКО «Алмаз — Антей» Ян Новиков. Подписание документа состоялось на III Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Отмечается, что развитие сотрудничества с военным концерном является частью системной работы Минпромторга России и «Газпрома» по разработке отечественного оборудования систем подводной добычи.

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