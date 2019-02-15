Новости о возможном ужесточении санкций обвалили рубль

Москва, , 07:09 — REGNUM Рубль 14 февраля с утра почти безостановочно валился к доллару и евро. Доллар и евро прямо на открытии торгов скакнули вверх. Днем атака на рубль усилилась. К вечеру рубль подешевел к доллару на 1,7%, а к евро — на 1,84%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Причиной обвала рубля стали в первую очередь новости о том, что в Конгресс США 13 февраля внесен законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Однако комментарии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова еще больше нагнали страху на и без того нервный рынок.

Его высказывание о том, что в сложившихся обстоятельствах надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, напуганные биржевые спекулянты прочитали исключительно как то, что в ближайшее время Россию и, соответственно, рубль не ждет ничего хорошего, и активизировали игру на понижение рубля.

Тем временем цена нефти сорта Brent 14 февраля выросла на 0,47%, до $63,84 за баррель. Однако на курс рубля в течение дня рост цены нефти не смог повлиять. Курс евро к доллару вырос на 0,28%. Исходя из негативных политических новостей, прогноз по курсу доллара на сегодня, 15 февраля, повышается до 65,9−67,5 руб., а по курсу евро — до 74,5−76 руб.

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