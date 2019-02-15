ЦБ РФ сообщил, в каком регионе Поволжья самая дорогая ипотека

Нижний Новгород, , 07:04 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по итогам 2018 года самые высокие ставки на жилищное ипотечное кредитование были в Пермском крае — 9,62% при средних по округу 9,54% и по стране — 9,56%. Самая дешевая ипотека в Поволжье была в Чувашии — 9,43%. ЦБ РФ подвёл итоги работы ипотечного рынка к 1 января 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помимо Пермского края самые высокие ставки за 2018 год были зафиксированы в Саратовской области — 9,59%, Башкирии и Удмуртии — по 9,56%, а также Самарской и Нижегородской областях — по 9,54%. От последних не особо отстали Ульяновская область и Татария — 9,53%.

В числе «середняков» Пензенская область — 9,51%, Марий Эл и Оренбургская область — 9,5%.

Дешевле всех жилищные ипотечные кредиты в рублях обходились помимо жителей Чувашии жителям Мордовии — 9,44%, Кировской области — 9,49%.

Для справки: самые высокие ставки по стране были в Севастополе — 10,29%, а самые низкие в Ненецком автономном округе — 6,82%.

Дольше всех предпочитали гасить кредит на жильё жители Мордовии — 204,8 месяца, или порядка 17 лет, Саратовской области — 202,8 месяца (16,9 года), Кировской области — 200,6 месяца (16,7 года), Оренбургской области — 200 месяцев (16,7 года), Чувашии — 198,2 месяца (16,5 года) и Пензенской области — 198 месяцев (16,5 года).

В числе «середняков» были Самарская область — 197,1 месяца (16,4 года), Пермский край — 194,6 месяца (16,2 года), Нижегородская область — 192,3 месяца (16,02 года), Марий Эл — 190,9 месяца (15,9 года), Ульяновская область — 190 месяцев (15,8 года).

Быстрее всех гасили ипотеку жители Башкирии — 185,7 месяца (15,5 года), Татарии — 187,4 месяца (15,6 года), Удмуртии — 189,3 месяца (15,7 года). Средний показатель по округу был 193,2 месяца (16,1 года), а по стране — 195,5 месяца (16,3 года).

Отметим, в целом в Поволжье за 2018 год было выдано 359 060 жилищных кредитов на сумму 586,441 млрд рублей. Наибольшее количество жилищных кредитов было выдано в Татарии — 55 893 единиц на сумму 95,77 млрд рублей.