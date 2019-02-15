На разработку стратегии развития Сахалинской области потратят 47 млн рублей

Южно-Сахалинск, , 06:30 — REGNUM Сахалинская область потратит более 47 млн рублей на разработку стратегии социально-экономического развития. Оплатит создание масштабного плана бюджет региона. Стратегия будет рассчитана до 2035 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Губернатор Сахалина поставил «неуд» Корпорации развития региона

Минэкономразвития Сахалинской области уже объявило тендер на разработку «Стратегии». Начальная цена — 47 млн 350 тыс. рублей, как следует из информации на портале Государственных закупок.

Победитель аукциона должен будет выполнить исследование на тему «Разработка стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года». В обязанности разработчиков «Стратегии» войдёт и формирование перечня стратегических проектов, цель которых — обеспечить развитие региона.

Победитель тендера станет известен 13 марта 2019 года. Готовая «Стратегия» должна быть представлена заказчику к 1 сентября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года губернатор Сахалина Олег Кожемяко резко раскритиковал работу Корпорации по развития Сахалинской области. По его словам, структура «благополучно проспала два года, просыпаясь только для того, чтобы мешать бизнесу работать». Глава региона тогда поставил оценку «неудовлетворительно» работе Корпорации. Миллиарды, отпущенные из бюджета на поддержку проектов малого и среднего бизнеса, просто лежали «мёртвым грузом» на счетах Корпорации. Из 1,9 млрд рублей, предназначенных на эти целы в 2017 году, не были использованы и возвращены в бюджет 65%. А представители островного малого и среднего бизнеса в ходе встречи с губернатором пожаловались на то, что им намного проще и выгоднее взять кредит в банке, чем в Корпорации развития. Из 66 заявок предпринимателей, поданных в Корпорацию в 2017 году, удовлетворены были только 6.