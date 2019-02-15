Мост через реку Лена может быть платным и только автомобильным

Якутск, , 06:26 — REGNUM Руководство Якутии готовит новое технико-экономическое обоснование проекта автомобильного моста через реку Лена. Как рассказал глава республики Айсен Николаев, мост теоретически может быть построен до конца 2024 года, но, возможно, станет платным для грузовиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Такое заявление он сделал в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

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«Мы хотим построить мост по частной концессионной инициативе с достаточно крупным федеральным грантом в размере до 75−80% его стоимости. Считаем, что при этом платность моста может быть для автомобилей грузоподъемностью свыше 3 тонн», — заявил ТАСС Айсен Николаев, пояснив, что для остального вида транспорта мостовой переход предполагается сделать бесплатным.

Плата за проезд грузовиков, по мнению главы республики, позволит вернуть затраченные на строительства моста средства инвестора. Сейчас готовится новое технико-экономическое обоснование проекта автомобильного перехода через реку Лена, а раньше рассматривался железнодорожный мост. Проектно-сметная документация на объект, предполагающий движение не только автомобилей, но и поездов, делалась ещё в 2013 году и уже устарела.

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«Не отвечает требованиям, предъявляемым федеральными министерствами. Всё делается заново», — пояснил Айсен Николаев.

По его словам, из двух вариантов строительства автодорожного моста будет выбран один, и «сейчас республика должна провести работу по аудиту и прохождению госэкспертизы по этим вариантам».Предполагаемая стоимость строительства моста через реку Лена составляет 70 млрд рублей.

«Мы действуем в рамках дорожной карты, которая была утверждена, в её рамках строительство моста мы должны закончить — оптимистичный прогноз — к концу 24-го или началу 25-го года», — заявил Айсен Николаев, добавив, что строительство предполагается осуществлять в рамках частно-концессионной инициативы, с помощью инвесторов, которыми могут стать компании Китая или Японии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019-го полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев озвучил мнение, что вложение бюджетных средств в строительство моста через реку Лену в Якутии будет неэффективным: «Я пока не вижу сбалансированного технико-экономического обоснования строительства моста».

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о планах строительства моста через Лену, сказал, что прежде, чем возводить его, нужно просчитать прогнозируемый эффект от его функционирования.

«Стоимость этого моста очень большая, это дорогой проект. Надо посмотреть: он упрётся просто в город и всё, или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лена, развития экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения. Вот что надо решить. Надо сопоставить расходы и конечный результат для экономики региона в целом. Если коллеги между собой на уровне Минтранса, Минэкономики договорятся, то мы, конечно, этот проект реализуем», — обещал глава государства.

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