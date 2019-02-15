Эхо Универсиады-2013: один из объектов Казани до сих пор с недоработками

Казань, , 06:10 — REGNUM Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, которой после завершения Универсиады-2013 в Казани было передано восемь объектов, потребовала через суд обязать подрядчика выплатить 1,65 млн рублей на устранение строительных недостатков в Центре гребных видов спорта вместо безвозмездного проведения работ, которые ООО «ПСО «Казань» ещё более года назад обязал выполнить суд. Причины замены способа исполнения решения суда в том, что «работы по устранению дефектов не выполнены». Суд удовлетворил требование и ООО «ПСО «Казань», принадлежащее депутату Госсовета РТ Равилю Зиганшину, должно будет выплатить академии запрашиваемую сумму на устранение недочётов, допущенных подрядчиком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» обратилось в суд в апреле 2017 года, потребовав обязать подрядчика в лице ПСО «Казань» устранить недостатки, допущенные при строительстве Центра гребных видов спорта. Судебная экспертиза, подтвердила, что качество работ по государственному контракту от 2009 года, «не соответствует условиям контракта», а сами дефекты кровли, которые не устроили учебное заведение, являются «следствием нарушения технологии выполнения работ в процессе строительства». В ноябре 2017 года требование удовлетворили и дали 30 дней на безвозмездное устранение выявленных недостатков. Обжаловать вердикт суда депутатская компания не смогла, постановлениями Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.04.2018 года решение оставили без изменений, выдав академии исполнительный лист. Исполнительное производство возбудили в июне 2018 года.

«По телефону представитель ответчика пояснил заявителю, что в начале лета 2018 года материал для выполнения работ был приобретен и находится на территории городского зоопарка, расположенного рядом с объектом. Приблизительно в те же сроки на территорию объекта ответчиком были завезены строительные бытовки. Однако работы по устройству новой кровли не были начаты, по прошествии 3-х месяцев бытовки были вывезены. Строительные материалы со слов представителя ответчика до сих пор находятся на территории зоопарка», — отмечалось в материалах суда, и уточнялось, что в октябре 2018 года на бездействие пристава-исполнителя было подано заявление в суд о понуждении к принятию мер по принудительному исполнению судебного решения, 21 декабря заявление суд удовлетворил.

В рамках суда была проведена экспертиза, которая установила, что стоимость устранения недостатков некачественно выполненных работ составляет 1 654 505,14 рубля.

«Решение до сих пор не исполнено, работы по устранению дефектов не выполнены», — резюмировалось в заявлении истца.

В связи с этим истец потребовал изменить способ исполнения судебного решения, взыскав необходимую сумму. Суд эту просьбу удовлетворил, но определение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятии.

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