Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Французская Total перемещает сотрудников из Лондона в Женеву

Экономика

Brexit является «не единственным» фактором

Лондон, 14 февраля 2019, 23:50 — REGNUM  Французская нефтяная компания Total перемещает сотрудников из Лондона в Женеву, 15 февраля передает агентство Reuters.

Торговые операции, которые ведутся из офиса Total в Лондоне, в сентябре текущего года будут перемещены в Женеву, что затронет 200 рабочих мест.

По словам представителей компании, риски из-за Brexit являются «не единственным» фактором, который повлиял на решение о переезде.

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