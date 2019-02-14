Французская Total перемещает сотрудников из Лондона в Женеву

Лондон, , 23:50 — REGNUM Французская нефтяная компания Total перемещает сотрудников из Лондона в Женеву, 15 февраля передает агентство Reuters.

Торговые операции, которые ведутся из офиса Total в Лондоне, в сентябре текущего года будут перемещены в Женеву, что затронет 200 рабочих мест.

По словам представителей компании, риски из-за Brexit являются «не единственным» фактором, который повлиял на решение о переезде.

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