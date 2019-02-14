Поезд Киев — Москва стал самым прибыльным направлением Украины в 2018 году

Киев, , 22:58 — REGNUM Железнодорожный маршрут Киев — Москва стал самым прибыльным международным направлением с Украины в 2018 году. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе «Укрзализныцы» в ответ на запрос издания «Украинские новости».

Сообщается, что наполненность поездов на данном направлении в минувшем году находилась на уровне 72%, а прибыль маршрута составила 120 млн гривен (около $4,5 млн).

Издание отмечает, что поезда, курсирующие в направлении России, остаются самыми прибыльными. В топ-5 железнодорожных рейсов вошли также Одесса — Москва, Ковель — Москва, Николаев — Москва, Киев — Санкт-Петербург.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне регулярных заявлений о планах властей Украины отменить железнодорожное сообщение с Россией «Укрзализныца» в начале февраля объявила о сокращении в два раза количества поездов, следующих в российские города.

Тогда же министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал на своей странице в Facebook, что железнодорожное сообщение может прекратиться и без решения на государственном уровне, поскольку пассажиропоток между странами «сам по себе умирает».

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