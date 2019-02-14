Фондовый рынок США отыграл утренний спад

Нью-Йорк, США, , 22:10 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали рост после падения на старте торгов, однако Dow Jones и S&P 500 всё ещё находятся в «красной зоне», 14 февраля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 40,24 пункта (0,16%), до 25 503,03 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,98 пункта (0,04%), до 2752,05 пункта, индекс Nasdaq вырос на 21,89 пункта (0,29%), до 7442,26 пункта.

К падению рынка на старте торгов 14 февраля привели отчеты о падении розничных продаж в США и неопределенность в торговых переговорах США и Китая.

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