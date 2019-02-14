Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Нефть тормозят «слабые данные» экономики США

Экономика

И риск уменьшения глобального спроса

Нью-Йорк, США, 14 февраля 2019, 22:00 — REGNUM  Причиной слабого роста цен на нефть несмотря на сокращение производства ОПЕК+ являются «слабые данные» экономики США и риск уменьшения глобального спроса на энергоносители, 14 февраля передает агентство Reuters.

«Цены на нефть реагируют на очень слабые данные по розничным продажам в США… Кроме того, заявления об уменьшении спроса перевешивает некоторые другие поддерживающие факторы», — считает представитель Again Capital Management Джон Килдуфф.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля нефть марки Brent подобралась к отметке $65 за баррель, однако к настоящему моменту снова откатилась ближе к $64 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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