Bank of America: Рынок нефти останется «сбалансированным»

Нью-Йорк, США, , 21:51 — REGNUM Аналитики Bank of America считают, что рынок нефти в 2019 году останется «сбалансированным» по спросу и предложению, 14 февраля передает агентство Reuters.

«Несмотря на то, что среднесрочные тенденции вызывают некоторые проблемы, мы по-прежнему видим сбалансированный прогноз спроса и предложения на нефть в этом году. Brent должна стоить в среднем $70 (за баррель) в 2019 году», — говорится в отчете Bank of America.

По мнению экспертов, балансу цены «способствует добровольное и вынужденное сокращение поставок» стран ОПЕК, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Венесуэла и Иран.

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