Удмуртия и Марий Эл будут сотрудничать в сфере экологии

Йошкар-Ола, , 21:42 — REGNUM Удмуртия и Марий Эл подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в марийском правительстве.

По словам главы республики Александра Евстифеева, одной из сфер взаимодействия станет экология. Руководитель Марий Эл отметил, что одно из лучших предприятий республики выделило на работы по очистным сооружениям за последние три года более 2,5 млрд рублей.

«Мы как раз находимся у стенда предприятия Удмуртии, которое занимается производством оборудования для очистки сточных вод. Эта тема для нас очень интересная, сферы для сотрудничества самые разнообразные», — добавил Евстифеев.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил готовность к реализации совместных проектов во многих сферах.

«Как в области промышленности — в формате кооперации для реализации совместных проектов, так и в части взаимных поставок. Марий Эл — наш партнер и в сфере образования, у нас совместные инициативы в сфере культуры и творчества. Но, что не менее важно, это наша глубокая связь этнических и культурных традиций», — заключил Бречалов.

Отметим, удмурты, как и марийцы, входят в число финно-угорских народов. Только удмурты относятся к пермской подгруппе народов по языковому признаку, а марийцы — к волжско-финской подгруппе. Народам финно-угорской группы присущи как европеоидные, так и монголоидные признаки. Марийцы обладают более выраженными монголоидными чертами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России регулярно проходит Международный фестиваль театров финно-угорских народов «Майатул». Причем первый такой фестиваль проходил в 1992 году в Ижевске, а с 1997 года Йошкар-Ола стал постоянно принимать финно-угорские театры. В 2018 году фестиваль состоялся уже в 12-й раз.