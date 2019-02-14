В Нижнем Новгороде могут появиться две новые канатные дороги

Нижний Новгород, , 20:56 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Владимир Панови генеральный директор ООО «Национальные канатные дороги» Борис Шлом подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проектов по строительству двух веток канатной дороги. Соглашение подписано на полях Инвестиционного форума в Сочи, сообщили ИА REGNUM в нижегородском правительстве.

Планируется, что маршрут первой ветки будет пролегать от станции метро «Заречная» до парка «Швейцария», маршрут второй — от Автозаводского района Нижнего Новгорода до поселка Новинки Богородского района.

«Крайне важно, что один из проектов в перспективе может поспособствовать транспортному оснащению нижегородской агломерации и развитию поселка Новинки», — подчеркнул Никитин.

Панов отметил, что проект позволит привлечь серьезные частные инвестиции. Кроме возможности заключения новых контрактов на выполнение каких-либо видов работ при строительстве нижегородские компании смогут приобрести опыт возведения таких сложных объектов.

«Нижний Новгород, пожалуй, самый яркий пример эффективной эксплуатации городской канатной дороги, построенной через Волгу», — считает Шлом. Он уверен, что сотрудничество с регионом будет успешным, в результате появится новый современный безопасный подъемник, который оценят жители и гости Нижнего Новгорода.

ООО «Национальные канатные дороги» — совместное российско-французское предприятие, созданное для проектирования, производства, обслуживания, эксплуатации и продажи канатных дорог в России в партнерстве АО «Курорты Северного Кавказа» с компанией POMA S.A.S (Франция). Соглашение о создании компании подписано год назад на Инвестфоруме в Сочи.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, канатная дорога, которая связала Нижний Новгород и Бор через Волгу, начала строиться в 2010 году. Общая сумма вложений в строительство канатной подвесной дороги составила около 950 млн. рублей. Половина этой суммы — за счет уставного капитала (65% — бюджет области, 35% — бюджет города), остальные средства — заемные. В настоящее время каждый день дорогой пользуется около 4 — 5 тыс. пассажиров, основная масса из которых жители Бора.

Причем строительство трех новых канатных дорог планировалось еще в 2013 году как одно из мероприятий в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Делегация Нижегородской области представляла этот проект на выставке недвижимости MIPIM-2013. Соглашение о сотрудничестве с компанией РОМА было подписано в марте 2013 года. Самым масштабным из трех проектов эксперты назвали канатную дорогу «Автозавод — Щербинки». Вторая канатная дорога носила проектное название «Стадион» и должна была связать футбольный стадион в районе Мещерского озера и верхнюю часть города. Третья канатная дорога — станцию метро «Заречная» и проспект Гагарина в районе пересечения с улицей Терешковой.

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