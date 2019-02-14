В «Газпром нефти» считают, что производство бензина в РФ станет невыгодным

Сочи, Краснодарский край, , 19:48 — REGNUM При текущей налоговой системе производство бензина в Российской Федерации в средне‑ и долгосрочной перспективе станет непривлекательным. Об этом сегодня, 14 февраля, заявил журналистам глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

По словам Дюкова, в краткосрочной перспективе никаких проблем пока не наблюдается, однако в средне‑ и долгосрочной перспективе, при сохранении нынешнего налогового режима, производство бензина для ряда нефтепереработчиков станет невыгодным.

«Ситуация сейчас стабильна, но среднесрочно и долгосрочно ситуация с производством товарных бензинов выглядит непривлекательно по сравнению с производством других продуктов», — сказал Дюков.

При этом он отметил, что это не значит, что начнутся перебои с поставками бензина на внутренний рынок, так как крупные нефтеперерабатывающие компании всё равно будут работать на обеспечение потребностей внутреннего рынка.

В связи с этим Дюков считает, что было бы правильно перейти к одному плавающему акцизу, что позволило бы «устранить неэффективность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России завершился так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли. В частности, этот маневр предусматривает так называемый демпфирующий механизм, который направлен на сдерживание цен на топливо внутри России.

Работает этот механизм следующим образом. Если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше внутрироссийской, то государство выплачивает нефтепереработчикам часть этой разницы, для того чтобы они не повышали цены внутри России. А в том случае, если внутрироссийские цены на бензин и дизель выше экспортных, то нефтяники обязаны поделится с государством частью своих сверхприбылей.

Однако Дюков считает, что демпфирующий механизм влияет негативно, так как суммарный акциз, который платят нефтяники, с декабря 2018 года вырос, а это напрямую влияет на экономику производства топлива.

«Сейчас экономика дает сигнал снижать объемы производства товарного бензина, увеличить производство прямогонного. Мы это не делаем, но сигналы нужно учитывать», — сказал Дюков.

Он также подчеркнул, что необходимо перенастроить налоговую систему, если необходимо обеспечить рынок поставками бензинов.