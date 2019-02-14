Тамбовская и Воронежская области договорились в Сочи о сотрудничестве

Краснодар, , 19:45 — REGNUM Тамбовская и Воронежская области на инвестиционном форуме в Сочи договорились о сотрудничестве «по широкому кругу вопросов». Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы и информации Тамбовской области.

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписан план мероприятий по реализации соглашения между администрацией Тамбовской области и администрацией Воронежской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019−2023 годы. Документ предусматривает организацию выставок-ярмарок с демонстрацией продукции товаропроизводителей Тамбовской и Воронежской областей, а также проведение деловых миссий регионов. Кроме того, планируется привлекать физических и юридических лиц Тамбовской области к использованию потенциала аэропорта «Воронеж», его удачных наработок в коммерческой и производственной сферах, а также в авиационных и неавиационных видах деятельности.

Также предполагается обмен опытом по вопросам создания условий для развития бизнеса, системы жилищно-коммунального хозяйства регионов, проведение мероприятий по охране здоровья, сотрудничество в вопросах экологии и природоохранной деятельности, разрешения чрезвычайных ситуаций, защиты населения от их последствий.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между регионами было подписано 30 июня 2003 года, в его рамках и планируется осуществлять данный план.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инвестиционный форум Сочи — 2019 проходит 14−15 февраля. Он является площадкой для представления региональных проектов. Его участниками являются руководители федеральных органов исполнительной власти, делегации российских регионов, представители бизнеса, научного и экспертного сообщества. Главная тема форума: «Национальные проекты: от стратегии к действию». Напомним, в 2018 году на инвестфоруме в Сочи было подписано 538 соглашений на общую сумму более 794 млрд рублей.