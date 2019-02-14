В Костромской областной больнице открыли новое отделение

Кострома, , 19:41 — REGNUM В Костромской области открыли новое гастроэнтерологическое отделение в областной клинической больнице имени Королева, сообщает пресс-служба губернатора области. В учреждении, впервые за 30 лет, провели капитальный ремонт всего терапевтического корпуса.

На ремонтные работы было потрачено более 13 миллионов рублей:

заменены системы отопления и водоснабжения,

осветительные приборы,

электропроводка,

система связи,

отремонтированы душевые помещения,

отгорожена зона приема пищи для пациентов,

палаты больницы оборудовали новой мебелью,

установлено современное медицинское оборудование для оказания высокотехнологичной помощи.

«Все отделения терапевтического корпуса отремонтированы: нейрохирургическое, хирургическое, отделение неврологии, урологии, грудной хирургии. Это у нас заключительное в корпусе отделение. Новые условия будут способствовать скорейшему выздоровлению пациентов, будут настраивать их на позитив, учитывая, что в отделении оказывается высокотехнологическая медицинская помощь при воспалительных заболеваниях кишечника», — отметил директор областной клинической больницы Владимир Дуботолкин.

Отметим, что больница оказывает биологическую генно-инженерную терапию с 2017 года: за это время получили лечение и вернулись к активному образу жизни 135 костромичей.

В текущем году местные власти намерены перевести больницу на автономное отопление. По словам Владимира Дуботолкина, на данные цели будет потрачено 1,5 миллиона рублей. Также планируется расширить региональный сосудистый центр за счет реконструкции здания бывшего кардиодиспансера и открыть первичный сосудистый центр в городе Мантурово.

ИА REGNUM напоминает, что за 6 лет расходы на капитальный ремонт поликлиник Костромской области выросли почти в 5 раз. В 2012 году объем ежегодного финансирования ремонтов составил 21,8 миллиона рублей, в 2018 году — 107,5 миллионов. Более 80% денег предоставляет областной бюджет.