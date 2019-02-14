Нижегородская область заключила СПИК по производству медизделий

Нижний Новгород, , 19:32 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Минпромторга России Денис Мантуров и председатель совета директоров ООО «Снабполимер Медицина» Владислав Зезюлин подписали специнвестконтракт (СПИК) на реализацию проекта строительства завода по производству медицинских изделий. Согласно контракту производство безопасных одноразовых шприцев с инженерной защитой от повторного применения будет располагаться в городе Бор, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Проектом предусматривается вложение не менее 3 млрд рублей инвестиций до 2027 года, а также создание более 500 новых рабочих мест… Это очень интересный и важный проект, аналогов которому в России просто нет. Его реализация становится возможной именно благодаря механизму специнвестконтракта. Проект сопровождает Корпорация развития Нижегородской области», — подчеркнул Никитин.

В свою очередь Мантуров отметил важность того факта, что проект направлен на импортозамещение. В настоящее время отечественная продукция занимает 18,5% рынка одноразовых шприцев, однако шприцы с защитой от повторного применения закупаются только за рубежом.

«Реализация инвестпроекта поможет достичь целевых показателей госпрограммы по развитию медицинской промышленности. Формат специнвестконтракта позволит нам предоставить финансовые льготы ООО «Снабполимер Медицина Нижний Новгород», — добавил Мантуров.

Зезюлин выразил надежду, что проект станет примером положительного взаимодействия России и Китая в такой важной сфере как медицина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 декабря Министерство промышленности и торговли РФ, правительство Нижегородской области и группа ГАЗ подписали СПИК о создании производств новых колесных транспортных средств.

В рамках контракта в течение 10 лет ГАЗ направит 20 млрд рублей на локализацию ключевых компонентов и технологий: двигатель, коробка передач и система управления. В частности, планируется организация производства новых моделей легких коммерческих автомобилей и грузовиков, а также локализация современного легкого дизельного двигателя для LCV. Разработки новых моделей ведутся с учетом перспективных требований российского и экспортных рынков и в соответствии с современными тенденциями технологического развития международного автомобилестроения.

Новые проекты в рамках реализации специнвестконтракта дадут троекратный бюджетный эффект как на федеральном уровне, так и в регионах присутствия компании — в Нижегородской, Московской, Ярославской, Челябинской, Ульяновской областях. На предприятиях группы будет создано 1,8 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.