В город Галич Костромской области хотят привлечь 9 мдрд рублей

Галич, Костромская область, , 19:32 — REGNUM В Костромской области представили дорожную карту по реализации проекта территории опережающего развития в городе Галич, сообщает областное телевидение «Русь». Дорожную карту представил заместитель губернатора Юрий Маков.

Местные власти должны разработать необходимую нормативно-правовую базу, условия и порядок предоставления льгот для резидентов территории опережающего развития.

«За период функционирования ТОР Галич планируется привлечь около 9 миллиардов рублей инвестиций, создать более 750 новых рабочих мест. Якорным резидентом территории опережающего развития заявлен Галичский фанерный комбинат, группа компаний «Сегежа», 662 рабочих места, и более 9 миллиардов инвестиций», — отметил Маков.

По данным экспертов, выгода по преференциям для будущих инвесторов увеличится в 4 раза. В областном телевидении отмечают, что «создание в городе ТОР заключается не только в привлечении новых компаний, но и в модернизации и повышении эффективности уже работающих предприятий».

ИА REGNUM напоминает, что город Галич стал первым из двух моногородов Костромской области, получившим статус территории опережающего развития.

«Галич станет центром развития северо-западных районов области. За счет уникального льготного режима повысится инвестиционная привлекательность города, будут созданы комфортные условия для новых предприятий и развития бизнес-среды, снизится зависимость экономики Галича от градообразующего предприятия», — ранее отметил губернатор области Сергей Ситников.

Отметим, что на данный момент территории опережающего развития созданы в 64 моногородах России.