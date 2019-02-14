В Костроме сдан первый проблемный дом, достроенный новым инвестором

Кострома, , 19:29 — REGNUM В Костроме достроили и сдали в эксплуатацию один из 5 проблемных домов «Костромагорстроя», сообщает пресс-служба губернатора области. Это первый многоквартирный дом, достроенный в рамках реализации регионального закона о защите прав дольщиков.

Новый инвестор — компания «СУ-7» — возобновила строительство на объекте в августе прошлого года. На данный момент строительная компания выполнила все работы, более 80 из 105 собственников квартир уже получили ключи от квартир и оформили документы.

«За полгода строительство объекта было завершено, права дольщиков восстановлены. Сейчас в доме запущено отопление, граждане выполняют ремонт квартир. Большая часть уже получила справки, подтверждающие право собственности в Росреестре», — отметил заместитель директора областного департамента строительства Николай Ухов.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области нашли новых инвесторов, которые достроят шесть из девяти проблемных домов в регионе. Всего в области идет строительство 185 объектов с долевым участием.

Отметим, что местные власти разработали новый «законодательный механизм, который позволяет находить инвесторов для достройки проблемных домов и предоставлять им в качестве компенсации в аренду земельные участки без проведения торгов».

«Результативной оказалась и проверка оплаты договоров долевого строительства, проведенная по требованию губернатора. Ряд проблемных домов будут завершены благодаря передаче прав на неоплаченные квартиры новым подрядчикам», — отмечают в пресс-службе.

Так, строительство многоквартирного дома на ул. Магистральной в Костроме, застройщиком которого ранее выступала ОАО «Ивановская Домостроительная Компания», возобновит новый подрядчик и завершит все работы в 2019 году.

На одном из незавершенных объектов «Костромагорстроя» устанавливают кровельное покрытие «за счет средств имеющейся дебиторской задолженности ООО «Мегаполис». Работы планировалось завершить до конца текущего год