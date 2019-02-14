Медведев: Санкции США не смогут капитально навредить экономике России

Москва, , 19:28 — REGNUM Санкции со стороны США будут иметь негативные последствия для российской экономики, но не смогут навредить ей капитально. Об этом 14 февраля заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу НТВ.

«Санкций мы, конечно, не боимся. Но не должно быть и другого подхода, типа: «Это всё ерунда!» — сказал глава правительства.

Медведев отметил, что порой даже государственные служащие демонстрируют «такой шапкозакидательский подход», но реагировать на санкции подобным образом нельзя.

«Эти санкции, они имеют значение для нашей экономики. Они не навредят ей капитально, мы всё равно продолжим идти своим путём. Но то, что это нам не помогает, а подчас затрудняет наше развитие, никакого сомнения нет», — сказал премьер.

Как передавало ИА REGNUM, накануне стало известно, что сенаторы от Республиканской и Демократической партий США внесли в Конгресс законопроект о расширении санкций на банковский и энергетический секторы России, а также на российский госдолг.

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