В Париж за четыре часа: в Италии спорят о новой скоростной железной дороге

Турин, Италия, , 19:20 — REGNUM Доклад экспертов министерства инфраструктуры и транспорта Италии, в котором они рекомендовали правительству отказаться от участия в проекте строительства участка скоростной железной дороги между Турином и Лионом, убедил не всех политиков страны, передает Tg Com 24 в четверг, 14 февраля.

Вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что доклад экспертов не изменил его мнения, он по-прежнему считает, что «чем быстрее могут перемещаться люди и грузы, тем лучше».

Заместитель министра инфраструктуры и транспорта Массимо Гаравальо в свою очередь отметил, что при принятии решений следует думать не только о том, принесет ли выгоду перевозка грузов, но и том, что после введения в строй этого участка дороги путь из Милана в Париж на поезде будет занимать лишь четыре с половиной часа.

Ранее эксперты того же министерства рекомендовали правительству выйти из данного европейского проекта. По их подсчетам, расходы Италии на проект превысят доходы на 7−8 млрд евро.

Отказ от реализации проекта в соответствие с предвыборными обещаниями поддерживается одной из правящих партий страны — «Движением 5 звезд». В другой партии коалиции, «Лиге», предлагают провести референдум по данному вопросу. Лидер партии Маттео Сальвини заявил, что поддерживает доработку уже начатого проекта.

Сторонники проекта считают, что стране нужна новая инфраструктура. Противники — что проект является бессмысленной тратой денег. Власти ЕС предупредили Италию о штрафах и санкциях в случае выхода из проекта.

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