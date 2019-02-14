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Министр Орешкин прокомментировал ситуацию с инфляцией в РФ

Экономика

Власти ожидают роста инфляции за рамки целевого показателя

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 19:20 — REGNUM  Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин заявил, что его ведомство повысило прогноз инфляции в стране на 2019 год. Об этом он заявил журналистам сегодня, 14 февраля, в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

По словам Орешкина, в обновленном прогнозе Минэкономразвития уровень инфляции в 2019 году будет выше текущих 4,3%, но при это он не превысит 5%.

«Мы сейчас будем все показатели уточнять. Конечно, что-то может поменяться», — отметил министр.

Также Орешкин повторил слова главы правительства Дмитрия Медведева о том, что власти рассчитывают, что в самом начале 2020 года уровень инфляции вернется к целевому показателю в 4%.

«Возвращение в целевой ориентир — в самом начале 2020 года», — сказал Орешкин.

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Инфляция
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