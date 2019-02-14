«Газпром нефть» кратно увеличит инвестиции в Зауралье

Курган, , 19:13 — REGNUM Правительство Курганской области и компания «Газпром нефть» на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля подписали два важных соглашения: о снабжении предприятий Зауралья маслами и битумом производства компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

В свою очередь порядка двух миллиардов рублей «Газпром нефть» планирует увеличить заказы высокотехнологичного оборудования производства курганских предприятий. Для региона это новые рабочие места и увеличение налоговых поступлений.

«Газпром нефть» поставит дорожным предприятиям современные инновационные битумы, которые повышают качество и долговечность дорожного покрытия.

«Это важно, так как мы начинаем масштабные дорожные строительно-ремонтные работы в Курганской области, и в рамках предстоящей пятилетки нам предстоит отремонтировать сотни километров региональных и муниципальных дорог», — прокомментировал важность договорённостей губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Закупка масел у «Газпром нефти» сэкономит Курганской области до 15% бюджетных средств.

Помимо этого, планируется расширить сотрудничество с «Газпром нефтью» по реализации в регионе социальных и волонтерских проектов. К примеру, компания выделит более двух миллионов рублей на ремонт Далматовского детского дома.

Читайте ранее в этом сюжете: «Газпром нефть» вложит в Курганскую область миллиард рублей