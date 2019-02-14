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Надежды тают: Индексы Уолл-стрит снова падают

Экономика

Торговая война США и Китая пока не остановлена

Нью-Йорк, США, 14 февраля 2019, 19:10 — REGNUM  Фондовый рынок США открылся в минусе после нескольких дней роста на фоне торговых переговоров США и Китая, 14 февраля передает агентство Reuters.

К началу торгов индекс Dow Jones упал на 82,62 пункта (0,32%), до 25 460,65 пункта, индекс S&P 500 упал на 9,53 пункта (0,35%), до 2743,50 пункта, индекс Nasdaq упал на 30,13 пункта (0,41%), до 7390,25 пункта.

Несколько дней рынок поддерживала надежда на торговые переговоры в Пекине, однако никакой информации о сделке, которая могла бы остановить торговую войну США и Китая, так и не появилось.

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