В производство полуфабрикатов в Калининградской области вложат 2,5 млрд руб

Калининград, , 19:06 — REGNUM Один из ведущих производителей мяса в России, ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» и правительство Калининградской области сегодня, 14 февраля, подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому «Мираторг» обязуется инвестировать в производство замороженных мясных полуфабрикатов в регионе 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Соглашение подписано в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума между губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и главой ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» Виктором Линником.

Планируется строительство новой линии, которая сможет производить до 20 новых наименований продуктов с проектной мощностью в 26 тыс. тонн в год. Планируется создать 150 новых рабочих мест.

В Калининградской области «Мираторгу» принадлежит 11 ферм с общим поголовьем в 63 тыс. животных, что составляет 93% всего поголовья мясного скота в Калининградской области. Пастбища и пахотные массивы компании занимают площадь около 90 тыс. га. Завод компании «Мироторг Запад» выпускает порядка 200 наименований полуфабрикатов, мощность составляет 80 тыс. тонн готовой продукции в год. На предприятии работает порядка 1,9 тыс. человек.