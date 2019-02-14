В РФ могут установить минимальную стоимость бутылки пива

Москва, , 19:15 — REGNUM Правительству и федеральным органам власти России могут разрешить регулировать стоимость всех видов алкогольной продукции в стране. Соответствующие поправки Минфин РФ прописал в проекте постановления правительства и внес документ на публичное обсуждение.

Сейчас государство устанавливает минимальную стоимость алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции, а также для вина, шампанского, этилового спирта из пищевого сырья, которые произвели на территории России. Минфин предлагает распространить эту норму на все виды этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции, за исключением биоэтанола. Таким образом, государство сможет устанавливать минимальную цену за бутылку пива, мартини, слабых ликеров и другой продукции, стоимость которой сейчас не регулируют.

Некачественная продукция, как правило, имеет низкую цену, которая обеспечивает ей необоснованное конкурентное преимущество, особенно в крупных торговых сетях. Ограниченный круг продукции, по которому государство устанавливает минимальную цену, мешает полноценной борьбе с нелегальной продукцией, отметил Минфин в пояснительной записке к проекту.

Если предложение одобрят, регулировать стоимость всей алкогольной продукции федеральные органы власти начнут с 28 ноября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдума РФ приняла правила оборота и производства биоэтанола в России.

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