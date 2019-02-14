В проблемы автозавода «Дервейс» обещают вмешаться власти Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 18:42 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии заинтересованы в том, чтобы завод «Дервейс», где собирали автомобили Lifan и Chery, продолжал работать. Приостановка производства ударила не только по самим владельцам компании, но и по сотням жителей республики, которые остались без работы, а значит, и без заработка. Лишилась налогов и республика.

О том, что власти намерены оказать помощь заводу, который испытывает финансовые трудности, заявил 14 февраля на полях инвестиционного форума в Сочи глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«У «Дервейса» непростая ситуация, но мы вместе с Министерством по делам Северного Кавказа, с участием полпреда и Министерством промышленности и торговли ищем выход. Предприятие мы будем поддерживать», — цитирует РИА Новости главу региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, завод «Дервейс» в Карачаево-Черкесии прекратил сборку автомобилей Lifan и Chery в конце 2018 года. Договоры с производителем этих китайских автомобилей на 2019 год не были заключены. По предварительным данным, причиной тяжелой ситуации на заводе стала высокая задолженность компании перед кредиторами. Так, еще в 2010 году 51% акций автозавода были переданы Сбербанку.

Напомним, автомобильная компания «Дервейс» в Карачаево-Черкесии, основанная в 2002 году, является первой частной компанией по производству и сборке автомобилей в России. Завод выпускал автомобили таких автокомпаний, как Geely, Lifan, Brilliance, Jac, Chery.