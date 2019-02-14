Руденя: реализация нацпроектов требует качественного уровня менеджмента

Тверь, , 18:42 — REGNUM Для эффективного выполнения задач в рамках нацпроектов Тверской области потребуется качественный уровень менеджмента, более активная работа по формированию кадрового потенциала территорий. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, сказал губернатор Игорь Руденя по итогам пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля. Заседание провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, а ключевой темой стала реализация национальных проектов в рамках Стратегии 2024.

«В этом году форум носит особый характер, он нацелен на реализацию национальных проектов, всё чаще звучат обсуждения по развитию таких направлений как демография, инфраструктура, социальная сфера, развитие среднего и малого бизнеса», — сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания.

По мнению губернатора, для эффективного выполнения задач в рамках нацпроектов Тверской области потребуется качественный уровень менеджмента, более активная работа по формированию кадрового потенциала территорий.

«Высокие требования будут предъявляться ко всем участникам программы по реализации национальных проектов», — отметил Игорь Руденя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стенд Тверской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи посетил премьер-министр Дмитрий Медведев, который познакомился с новейшими разработками предприятий региона.