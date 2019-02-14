ФАС: Картельный сговор мог привести к росту цен на бензин в 2018 году

Москва, , 18:38 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении двух нефтетрейдеров по подозрению в картельном сговоре на биржевых торгах топливом, сообщает 14 февраля пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе анализа договоров, заключённых в секции «нефтепродукты» Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, антимонопольное ведомство обратило внимание на нетипичность сделок, совершаемых между АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл».

Согласно данным ФАС, на некоторых балансовых пунктах сделки совершались исключительно между двумя этими трейдерами, и в результате биржевая цена на нефтепродукты на таких базисах формировалась исключительно действиями данных компаний.

В ведомстве полагают, что действия «Солид-товарные рынки» и «А-Ойл» могли привести к повышению цен на целый ряд нефтепродуктов, включая автомобильныйбензин АИ-92, АИ-95, АИ-98.

Как подчёркивают в ФАС, с учётом того, что на биржевые индикаторы ориентируются участники рынка нефтепродуктов во внебиржевом сегменте, возможные антиконкурентные действия двух компаний потенциально могли оказать влияние на общий рост цен на нефтепродукты в 2018 году.