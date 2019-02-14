Работа по проектированию северного обхода Твери началась — Руденя

Тверь, , 18:11 — REGNUM Министерство транспорта РФ подтвердило начало работы с государственной компанией «Автодор» по проектированию северного обхода Твери. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя по итогам встречи с председателем правления ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля.

«Строительство северного обхода даст возможность завершить строительство транспортного кольца вокруг Твери. Таким образом, мы сформируем очертания современной тверской агломерации. Это будет новый этап развития города, повыситься транспортная доступность в регионе, появятся переходы через Волгу со стороны Москвы, появится возможность объезда города грузовым транспортом. И, конечно, это новое развитие территорий сельскохозяйственного назначения, жилищного строительства в сторону Кимр, Рамешек, Бежецкого района», — сказал Игорь Руденя журналистам.

Напомним, первый участок М-11, объезд Вышнего Волочка в Тверской области открылся в ноябре 2014 года, в результате многокилометровые пробки на одном из самых сложных отрезков магистрали М-10 исчезли. В декабре 2017 года было открыто движение по участку от Твери до Вышнего Волочка, а в июне 2018 года в строй ввели участок, проходящий по территориям Тверской и Новгородской областей — продолжение обхода Торжка и Вышнего Волочка. Тогда же была завершена реконструкция автодороги М-10 «Россия» в обход Твери. По этому участку будет организован сквозной проезд по М-11 до ввода в эксплуатацию третьего этапа скоростной магистрали — северного обхода Твери. Общая протяженность магистрали М-11 — 669 км. Трассу прокладывают параллельно существующей автодороге М-10 «Россия» в обход всех населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени участвует в Российском инвестиционном форуме в Сочи, стартовавшем 14 февраля. В частности, в рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве правительства Тверской области и ПАО «Лукойл», договор ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и АО «Федеральная пассажирская компания» на поставку 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2019—2025 гг. на 237 млрд рублей без НДС.