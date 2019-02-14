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Производители оливкового масла вышли в Риме на митинг в оранжевых жилетах

Экономика

Они призвали правительство вспомнить, что «не бывает фермеров первого класса и второго класса»

Рим, 14 февраля 2019, 18:08 — REGNUM  Итальянские фермеры — производители оливкового масла провели в четверг, 14 февраля, митинг в Риме на площади Святых Апостолов, передает Italia Oggi.

Они призвали правительство обратить внимание на проблемы своей отрасли (заморозки, болезни оливковых деревьев из-за распространения бактерий и мошенничество со стороны закупщиков). Некоторые плакаты гласили, что «не бывает фермеров первого класса и второго класса».

Вероятно, это был намек на обещание министров помочь фермерам Сардинии с их проблемой низких закупочных цен на овечье молоко. Производители масла в свою очередь пока только слышат от правительства правильные заявления, но не видят конкретных шагов, отметили участники акции.

Протестующие были облачены в оранжевые жилеты, явно намекая на акции протеста во Франции. Участники акции отметили, что отвечающему за экономику вице-премьеру Луиджи Ди Майо, который уже встречался с французскими «желтыми жилетами» по политическим причинам, нужно теперь встретиться и со своими соотечественниками.

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Экономика Италии
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