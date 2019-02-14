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Крым и Тульская область организуют производство для нефтегазовой сферы

Экономика

Проект планируют реализовать на базе «Керченского металлургического завода»

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 17:54 — REGNUM  Крым и Тульская область на инвестиционном форуме в Сочи заключили соглашение о взаимодействии, предполагающее совместную работу ГУП РК «Керченский металлургический завод («КМЗ») и ООО «Энергомаш» по изготовлению продукции для нефтегазовой отрасли. Об этом 14 февраля на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Совместная рабочая группа займётся вопросами создания на базе «КМЗ» сборочного производства по разработке и изготовлению узлов и компонентов для нефтегазовой отрасли. Также планируется реализация совместного инвестиционного проекта, расширение литейного производства и номенклатуры продукции, выпускаемой заводом», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минпромполитики Крыма, для полноценного переоснащения промышленности полуострова в ближайшие пять лет необходимо не менее 150 миллионов рублей субсидий ежегодно.

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Инвестиционный форум Сочи — 2019
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