Крым и Тульская область организуют производство для нефтегазовой сферы

Сочи, Краснодарский край, , 17:54 — REGNUM Крым и Тульская область на инвестиционном форуме в Сочи заключили соглашение о взаимодействии, предполагающее совместную работу ГУП РК «Керченский металлургический завод («КМЗ») и ООО «Энергомаш» по изготовлению продукции для нефтегазовой отрасли. Об этом 14 февраля на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Совместная рабочая группа займётся вопросами создания на базе «КМЗ» сборочного производства по разработке и изготовлению узлов и компонентов для нефтегазовой отрасли. Также планируется реализация совместного инвестиционного проекта, расширение литейного производства и номенклатуры продукции, выпускаемой заводом», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минпромполитики Крыма, для полноценного переоснащения промышленности полуострова в ближайшие пять лет необходимо не менее 150 миллионов рублей субсидий ежегодно.

Читайте ранее в этом сюжете: Крымскому промышленному комплексу не хватает средств на модернизацию