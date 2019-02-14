Липецкие промышленные кластеры представлены на форуме в Сочи

Липецк, , 17:53 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов 14 февраля принял участие в работе сессии «Промышленные кластеры. Как повысить инвестиционную привлекательность региона» в рамках инвестиционного форума в Сочи.

Артамонов представил подход региона в создании индустриальных экосистем. Когда есть якорный инвестор и вокруг него собираются предприятия-сателлиты, создается благоприятная налоговая и административная среда, идет развитие логистической инфраструктуры. При этом предприятия обеспечиваются квалифицированными кадрами. Пример такой экосистемы — инновационный территориальный кластер белой техники. Он объединяет 22 участника с общим объемом производства на сумму 30,1 млрд рублей. Всего же в регионе развиваются 19 индустриальных экосистем.

«Мы готовы предоставлять инфраструктуру и льготы в наших ОЭЗ. Мы хотим расширять производственную цепочку — для этого надо развивать наши идеи индустриальных экосистем, открывать предприятия, которые будут работать с уже существующими», — сказал Игорь Артамонов.

Также в работе дискуссионной площадки приняли участие представители Минпромторга России, Росконгресса, ассоциации кластеров и технопарков России и руководители предприятий. Участники обсудили основные преимущества кластерного механизма. В частности, такая форма работы создает благоприятные условия для развития инвестиционных механизмов. Кроме того, кластеры дают возможность понять недостатки производства того или иного предприятия. Это позволяет бизнесу точечно инвестировать в развитие производства. Особое внимание было уделено тому, что в кластерах, в основном, создаются высокотехнологичные рабочие места.

Рассматривался и механизм создания кластеров. Его можно разделить на три этапа. Первый включает в себя анализ цепочек кооперации, выявление потребностей в новых видах продукции. Второй этап — это разработка документации, подбор площадок, поиск наилучших технологий и инвесторов. Третий этап — инвестиционный. Он включает в себя сопровождение инвесторов в режиме «одного окна», предоставление налоговых или иных мер поддержки, поиск партнеров и потенциальных потребителей продукции. Использование такого механизма позволило создать в России 43 кластера, которые объединили более 600 предприятий.