Новый налог на имущество – попытка повысить собираемость налогов в Москве

Москва, , 18:20 — REGNUM Решение московских властей повысить налог на имущество организаций не принесет бюджету больших доходов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 14 февраля высказал заслуженный экономист России, проректор РАНХиГС Андрей Марголин.

«Само решение понятное, если можно повысить до 2% это рано или поздно произойдет. Повышение ставки постепенное. Доля этого налога в цене минимальная. Это не та мера, которая будет очень серьезно влиять на конечную стоимость товаров и услуг. Если вы повысите налог на имущество — упадет налогооблагаемая база по прибыли, тем самым компенсировав бизнесу повышение налога на имущество», — считает заслуженный экономист РФ.

Планируемые меры помогут повысить собираемость налогов в целом. Однако больших дополнительных доходов бюджету это не сулит, считает эксперт.

«Любой квалифицированный главный бухгалтер умеет «убивать» налогооблагаемую базу по прибыли. Налог на имущество взять намного легче с точки зрения собираемости. Скорее всего в расчетах мы увидим небольшой прирост доходов бюджета и минимальное влияние на экономическую ситуацию», — сделал прогноз Марголин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин 8 февраля внес в Мосгордуму законопроект о повышении в 2019 году ставки налога на имущество для организаций с 1,5% до 1,6%. Повышать ставку планируют 4 года подряд на 0,1%. К 2023 года ее размер составит 2%, то есть максимальное значение, которое вправе установить по этому налогу регионы.

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